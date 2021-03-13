Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 denetimi: "Vaka sayılarımızda bir miktar artış var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 denetimi: "Vaka sayılarımızda bir miktar artış var"

13.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:04
Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 denetimi:

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Vali Gül, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında, beraberinde İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile Üniversite Meydanı ve Yeditepe Mahallesi'nde, kafe ve restoranları kontrol etti, işletme sahiplerini uyardı.

Denetimin ardından gazetecilere açıklama yapan Gül, Kovid-19 ile ilgili kent genelinde kontrollerin sürdüğünü söyledi.

Gül, kendisinin de denetimlere eşlik ettiğini ve rehberlik amacıyla vatandaşların uyarıldığını anlatarak, özellikle işletme sahiplerinin çok hassas davranması gerektiğine işaret etti.

Kurallara uyan işletmelere teşekkür eden Gül, kentte vaka sayılarının artması halinde kısıtlamaların artırılıp artırılmayacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Kısıtlamanın gelip gelmeyeceği Sağlık Bakanlığının açıkladığı kriterlere göre oluyor. Bizim yaptığımız denetim, olabildiğince vatandaşların uyarılması. Vaka sayılarımızda bir miktar artış var. Türkiye genelinde de bunu görüyoruz. Aslında vakaların artması veya azalması 1 hafta veya 10 günlük bir mesele. Kurallara uyduğumuzda düşüyor, kurallara uymadığımızda yükseliyor. İnanıyorum ki tüm Gaziantep el ele vererek bunu başarabilir. Biz gastronomi kentiyiz. Dolasıyla 'mavi' kategoride olup işlerimizin ticaretimizin devam etmesi gerekiyor. 'Mavi' kategoride olmak için kendi iç disiplinimizi sağlamalıyız. Bunu sağlarsak kısa sürede 'mavi' kategoride olabileceğimizi düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Murat Balcı İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 denetimi: "Vaka sayılarımızda bir miktar artış var" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 18:05:38. #1.15#
title