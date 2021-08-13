Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip'te güvenlik ve asayiş toplantısına katıldı
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Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip'te güvenlik ve asayiş toplantısına katıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip'te güvenlik ve asayiş toplantısına katıldı
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde güvenlik ve asayiş toplantısına katıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde güvenlik ve asayiş toplantısına katıldı.

Vali Gül'ü hükümet konağı önünde Kaymakam Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri karşıladı.

Gül, kaymakamlıkta düzenlenen güvenlik ve asayiş toplantısına başkanlık yaptı.

Toplantının ardından Gül, Nizip Huzurevi'ni ve Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Vali Gül, ilçede yeni göreve başlayan Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya'ya ziyarette bulundu, görevinde başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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