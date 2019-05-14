Gaziantep Üniversitesine İki Kalite Belgesi

Gaziantep Üniversitesinin 2018 yılında başlayan birim belgelendirme çalışmaları meyvelerini toplamaya devam ediyor. 2018 Yılında GAÜN Sporium ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nun TS EN ISO 9001: 2015 Yönetim Kalite Sistemleri belgesi ile başlayan süreç 2019 yılı itibari ile Şubat ve Mart aylarında yapılan tetkikler neticesinde yeni birimlerin eklenmesiyle devam ediyor.

Diş hekimliği fakültesine övgü

Türk Standartlar Enstitüsü'nün 4 kişilik değerlendirme ekibinin 26-28 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirmiş oldukları tetkik neticesinde Diş Hekimliği Fakültesi TS EN ISO 9001: 2015 Yönetim Kalite Sistemleri belgesi almaya hak kazandı. GAÜN Rektörlük Senato Salonunda GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Avni Gökalp ve Prof. Dr. Metin Bedir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Erciyas başkanlığında Kalite Ekibi, Kalite Güvence Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Derya Özçalışkan ve TSE Tetkik Ekibinin katılımıyla gerçekleşen kapanış toplantısında Tetkik Başkanı Güneydoğu Bölge Koordinatörü Rıza Okumuş Diş Hekimliği Fakültesinden övgüyle söz etti. Kalite farkındalığının yüksek olduğunu ve özellikle çalışanların kalite sistemine vakıf olduğu üzerinde duruldu. Yönetimin desteğinin belirgin şekilde anlaşıldığını belirten Okumuş, tüm çalışanlara teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, emeği geçen tüm personele teşekkür ederken, Diş Hekimliği Fakültesi'nin örnek bir fakülte olarak diğer fakültelerde de belgelendirme çalışmalarının hızlanacağı mesajını verdi.

Güneydoğu Bölgesinde ilk ve tek kalite belgeli kreş ve anaokulu Gaziantep Üniversitesinde

8 Mart 2019 tarihinde, Türk Standartlar Enstitüsü'nün 3 kişilik değerlendirme ekibinin gerçekleştirmiş olduğu tetkik neticesinde TS EN ISO 9001: 2015 Yönetim Kalite Sistemleri belgesi almaya hak kazanan Kreş ve Anaokulumuz sistemli çalışmasını belgeledi.

GAÜN Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Kreş ve Anaokulu Müdürü Güler Boran başkanlığında Kalite Ekibi, Kalite Güvence Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Derya Özçalışkan ve TSE Tetkik Ekibinin katılımıyla gerçekleşen kapanış toplantısında Tetkik Başkanı Güneydoğu Bölge Koordinatörü Rıza Okumuş, Kreş ve Anaokulundaki çalışmalardaki düzeni beğenerek, ekibin özverili şekilde çalışmasına özellikle dikkat çekti. Yapılan çalışmalarda 230 öğrenciye verilen hizmetteki özene dikkat çekerken planlamalardaki detayın üzerinde duran Okumuş, Kreş ve Anaokulu bahçe düzenlemesi gibi yapısal düzenlemelerin tamamlanması birlikte daha da güzel bir konsepte bürüneceğine ifade ederek tüm ekibe teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Gür, Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü kalite ekibine ve Kalite Güvence Birimine emeklerinden dolayı teşekkür ederken, eğitimin aileden sonra ilk başlayan kurumlar olarak kreş ve anaokullarının çok önemli olduğunu ifade etti. Bu kapsamda özellikle kurum personel çocuklarına hizmet veren Kreş ve Anaokulu Müdürlüğünün üstlendiği önemli misyon açısından Gaziantep Üniversitesinin örnek eğitim modeline büyük katkıda bulunduğunu belirten Prof. Dr. Gür konuşmasının devamında, eğitim alanında örnek olmaya çalışan Gaziantep Üniversitesinin bu anlamda bölgeye ve Gaziantep'e de örnek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gür, verilen hizmetin kalitesini çıkardığımız noktadan yetinmeyip daha yukarılara taşımaya devam etmemiz gerektiğini vurgulayarak, bunun için Kreş ve Anaokulu personeline şimdiden verecekleri emekler için teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA