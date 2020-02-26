Gaziantep turizmindeki büyüme rakamlara da yansıdı

26.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:56

Gaziantep Valiliği, kentteki müzelerin ziyaretçi sayılarının 2019 yılında yüzde 40, kentte konaklayan kişi sayısının ise yüzde 6,3 artış kaydettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler tarafından "Yaratıcı Şehirler Ağına" alınan ve ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "Dünyanın göz bebeği" anlamına gelen "Şehr-i Ayıntab-ı Cihan" olarak nitelendirdiği Gaziantep'in turizm verileri ümit vadediyor.

Özellikle son yıllarda gastronomi turizmiyle öne çıkan Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turist sayısında 2019 yılı ve 2020 ocak ayında gözle görülür bir artış yaşandı.



Müzelerin lideri Zeugma

Kültürel zenginlikleri ve yüzlerce yıllık tarihi dokusuyla göz dolduran Gaziantep'in Yesemek, Zeugma ve Arkeoloji müzelerini 2018 yılında toplam 287 bin kişi ziyaret ederken, bu sayı 2019'da yüzde 40 artarak 403 bin kişiye ulaştı. 2020 yılının ocak ayı verilerine göre ise bir önceki yılın aynı ayına göre ziyaretçi sayılarında yüzde 43 artış yaşandı.

Kentte en çok ziyaret 2019 yılında 356 bin kişi ile Zeugma Müzesinde gerçekleşti. Müzede, önceki yıla göre yüzde 33 artış kaydedildi.

En yüksek artış oranı ise 2019 yılında bir önceki yıla göre ziyaretçi sayısını yüzde 41 artıran Arkeoloji Müzesi oldu.

Turist sayısındaki artış

Gaziantep'i ziyaret eden turist sayılarındaki genel artış işletme belgeli otellerdeki toplam konaklama rakamlarına da yansıdı.

Otellerde 2018 yılında 676 bin kişi konaklarken, 2019 yılında bu rakam 719 bin kişi olarak kayıtlara girdi. Böylelikle 2019 yılında konaklayan turist sayısında önceki yıla göre yüzde 6,3 artış yaşandı. Bu yıl ocak ayında ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22'lik artış meydana geldi.

Geçen yıl 125 bin yabancı turistin konakladığı Gaziantep'e gelen yabancılar sırasıyla Irak, Suriye, Almanya, İtalya ve ABD'li turistlerden oluşurken, 2020'de GastroAntepFest ve Teknofest gibi büyük organizasyonların etkisiyle ziyaretçi sayılarındaki artışın hızla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA