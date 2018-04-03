Gaziantepli ve Kahramanmaraşlı şehit polislerin yakınları, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla buluştu.

Düzenlenen program kapsamında Kültür Park'ta bir araya gelen şehit yakınları, Kurtuluş Panorama Müzesi'ni gezdi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırladıkları program sayesinde şehit yakınlarının tanışmalarını ve acılarını paylaşmalarını hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a şehitler köprüsü kurduklarını ifade eden Özkan, "Etkinliğimizde Gaziantep'te yaşayan şehit polislerin yakınları ile Kahramanmaraş'ta yaşayan şehit polis yakınlarını bir araya getirdik. Aynı acıyı, aynı derdi paylaşan bu kişilerin bir arada olmaları ve birbirlerini tanımaları bizim için çok önemlidir. Bizler Gaziantep ile kardeş şehiriz. Gaziantep'ten gelen misafirlerimize Kahramanmaraş'ın tarihi yerlerini gezdireceğiz." diye konuştu.

Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın eşi Esra Karaduman da Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü etkinlik kapsamında kente geldiklerini kaydetti.

Şehit yakınlarının kendilerine emanet olduğunu dile getiren Karaduman, "Şehit aileleri her zaman bizimle beraber. Biz kocaman, büyük bir aileyiz ve hep beraber daha güçlüyüz." dedi.

15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Seyit Ahmet Çakır'ın eşi Orkide Çakır ise bu tür programların kendilerine moral verdiğini ve motive ettiğini dile getirerek, şehit olan eşlerinin kendilerine kocaman ve büyük bir aile bıraktığını belirtti.

Şehit yakınları, program kapsamında kentin tarihi ve turistlik yerlerini gezdi.