Gaziantep'ten gelen emaneti onurla teslim aldı - Haberler
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Gaziantep'ten gelen emaneti onurla teslim aldı

Gaziantep'ten gelen emaneti onurla teslim aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 'Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100'üncü Yılı Etkinlikleri' kapsamında Gaziantep'ten toprak ve bayrak getiren öğretmen Mustafa Özcan ve öğrenci Cebrail Kellecioğlu'nu makamında kabul etti.

GAZİANTEP (İHA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ' Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100'üncü Yılı Etkinlikleri' kapsamında Gaziantep'ten toprak ve bayrak getiren öğretmen Mustafa Özcan ve öğrenci Cebrail Kellecioğlu'nu makamında kabul etti.

' Gaziantep'in Kurtuluşunun 100'üncü Yılı Etkinlikleri' kapsamında Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Türkiye'nin 80 iline Gaziantep'ten öğretmen ve öğrenciler eşliğinde toprak ve bayrak gönderildi. Teslim aldığı bayrak ve toprağı öpen Vali Kızılkaya, bu nazik ve milli duyguları harekete geçiren etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, emaneti, onurla teslim aldığını dile getirdi. - BİLECİK

Gaziantep'ten gelen emaneti onurla teslim aldı

Gaziantep'ten gelen emaneti onurla teslim aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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