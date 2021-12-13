Gaziantep'ten 80 şehre toprak ve bayrak gönderilecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, 80 kente toprak ve bayrak gönderilecek.

Vali Davut Gül, Valilik Fuaye Salonu'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, kentin kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kurtuluş mücadelesinde kentin 6 bin 317 şehit verdiğini ifade eden Gül, şehitlerin sayesinde esaretten kurtulduklarını dile getirdi.

Gaziantep şehitleri başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Gül, bu özel günü, kentin toprağını ve Türk bayrağını tüm ülkeye göndererek kutlamak istediklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise muhteşem bir tarihin, coğrafyanın, şanlı şerefli ataların emanetçisi olduklarını vurgulayarak, bu emaneti geleceğe taşıyacaklarını kaydetti.

Gençlerle birlikte ikinci 100. yılın destanını yazmak için bir araya geldiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu topraklar insanlık tarihi kadar eski. Savaşların, göçlerin, acıların, kahramanlığın, şanlı şerefli olmanın, gaziliğin, şehitliğin tarihi bu topraklarda yazıldı. Burası İkinci bir Çanakkale. Gazi Mustafa Kemal bütün şehirleri överken Gaziantep'e özel bir yer ayırmıştır. Yüce Meclisin de 'Gazilik' unvanı vermesi, kahramanlığımızı örnek göstermesi tesadüf değildir. Bu ecdatla övünüyoruz. 'İman varsa imkan vardır' diyen ataların evladıyız. Özellikle şehit makamını peygambere komşu olarak gören bir medeniyetten, inançtan geliyoruz. Toprak, ana, yar ve vatandır. Vatan olduğunu gösteren toprağı, 80 ile gençlerimizle birlikte gönderiyoruz. Asla unutmayacağız, unutturmayacağız. 100 yıl sonra da aynı duruşumuz sürecek. Zaman değişse bile duruş değişmeyecek. Vazifemiz hep aynı."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de zaferin 100. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Geçmişe sahip çıkmak için o kutlu kanın aktığı kutlu topraklardan bir avuç 80 kente götüreceksiniz. 80 ilin valisine, Gaziantep'in şu mesajını götüreceksiniz; Aynı ruh, iman, vatan aşkının içindeyiz, bu sonsuza kadar devam edecek, al/yıldızlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından toprak ve bayraklar, gençlere teslim edildi.

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri

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