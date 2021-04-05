Gaziantep'teki üniversitelerden 104 amirale bildiri tepkisi
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Gaziantep'teki üniversitelerden 104 amirale bildiri tepkisi

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Gaziantep'teki üniversitelerden 104 amirale bildiri tepkisi

Gaziantep'teki üniversiteler sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, Montrö Sözleşmesi'yle ilgili bir bildiri yayımlayan 104 emekli amirale tepki gösterdi.

Gaziantep'teki üniversiteler sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, Montrö Sözleşmesi'yle ilgili bir bildiri yayımlayan 104 emekli amirale tepki gösterdi.

Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla, bildiri yayımlayan 104 emekli amirale tepki göstererek, milli iradenin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

"Milli iradenin ve demokrasinin tarafındayız"

Gaziantep Üniversitesinin açıklamasında, "Kendini milli iradesinin üstünde gören demokrasi katillerine, vesayetçi ve darbeci zihniyete karşı çıkıyoruz. Milli iradenin ve demokrasinin tarafında olduğumuzu beyan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Milli irade ve demokrasiye yönelik her türlü vesayete karşıyız"

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Milli irade ve demokratik tercihe yönelik her türlü kalkışma ve vesayete karşı ülkemizin bölünmez ve müdahale edilemez iradesinin yanında olduğumuzu kamuoyuna deklare ederiz" denildi.

"Milli iradenin ve demokrasinin her daim yanındayız"

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgusu yapılarak, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devleti olup, antidemokratik girişimler asla kabul edilemez. Kendilerini milli iradenin üstünde gören her türlü vesayet oluşumunun karşısında, milli iradenin ve demokrasinin her daim yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla arz ederiz" denildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'teki üniversitelerden 104 amirale bildiri tepkisi
Gaziantep'teki üniversitelerden 104 amirale bildiri tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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