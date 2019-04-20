Gaziantep'teki Trafik Kazası
Gaziantep'in Nizip ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralan sürücü hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralan sürücü hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan sürücü Mehmet Nergiz (35), 42 gündür tedavi gördüğü 25 Aralık Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nergiz'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Mehmet Nergiz'in kullandığı 47 MH 146 plakalı tavuk yemi yüklü tır, 8 Mart'ta Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Akçakent Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, sürücü Nergiz yaralanmıştı.
Kaynak: AA