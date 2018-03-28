Gaziantep'teki Terör Operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü KCK/PKK/YPG/YPS'ye yönelik düzenlenen ve gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'inin tutuklandığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri koordinesinde, özel harekat ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla terör örgütü KCK/PKK/YPG/YPS'ye yönelik operasyon düzenlendiği anımsatıldı.



Operasyon sırasında kaçan YPS'li örgüt mensubu M.H.Ö'nün giriş kapısı açık olan bir evin çatısına çıkarak aşağıya atladığı belirtilen açıklamada, zanlının yaralı olarak ele geçirildiği aktarıldı.



Açıklamada, operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin "terör örgütünün YPS yapılanması" içerisinde, "silahlı ve bombalı saldırı, suikast, sabotaj, örgüte eleman temini ve örgütsel yapıyı yeniden kurma" gibi konularda eğitim aldığı, bu doğrultuda eylem ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla illegal yollarla Gaziantep'e geldiğinin belirlendiği kaydedildi.

Operasyon

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü KCK/ PKK/YPG/YPS'ye yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlı gözaltına alınmış, 26 Mart'ta adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Şüphelilerden ikisi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.