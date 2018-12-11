Gaziantep'teki Silahlı Kavgada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Gaziantep'teki Silahlı Kavgada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Gaziantep’te 16 gün önce yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanan kişinin ölmesiyle ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Gaziantep'teki Silahlı Kavgada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Gaziantep'te 16 gün önce yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanan kişinin ölmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi mevkiinde 25 Kasım'da yaşanmıştı. Bir restoranın ortakları Hakan Yıldırım (25) ve Coşkun Arslankurt (36), restorana gelen M.Ç. ve E.P. ile tartışmış, çıkan kavgada silahla vurulan Hakan Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, Coşkun Arslankurt ise ağır yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Coşkun Arslankurt, olaydan 16 gün sonra hayatını kaybetti. Coşkun Arslankurt'un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

İşletme ortaklarından olan kebap ustası Coşkun Arslankurt'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.