Gaziantep'teki müze ziyaretçilerini oyun ve oyuncaklarla kültürel yolculuğa çıkarıyor
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Gaziantep'teki müze ziyaretçilerini oyun ve oyuncaklarla kültürel yolculuğa çıkarıyor

13.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:05
Gaziantep'teki müze ziyaretçilerini oyun ve oyuncaklarla kültürel yolculuğa çıkarıyor

Tarihi yapı ve müzeleriyle yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gaziantep'te bulunan Oyun ve Oyuncak Müzesi, birçok ülkeye ait oyuncaklarıyla ziyaretçilerini adeta kültürlerarası yolculuğa çıkarıyor.

Tarihi yapı ve müzeleriyle yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gaziantep'te bulunan Oyun ve Oyuncak Müzesi, birçok ülkeye ait oyuncaklarıyla ziyaretçilerini adeta kültürlerarası yolculuğa çıkarıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, 8 yıl önce yürüttüğü çalışmanın ardından Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki 3 katlı tarihi binayı restore ederek kurduğu müze, bulundurduğu eserlerle dikkati çekiyor.

Müzenin her bir katındaki odalarda başta Türkiye olmak üzere Almanya, İran, Mısır, İtalya, Fransa ve ABD gibi ülkelerden binlerce oyuncak yer alıyor. Bazı çocuk oyunları da müzede anlatılıyor.

Çok sayıda ülkeye ait binlerce oyun ve oyuncağın renkli dünyasıyla ziyaretçilerine farklı kültürleri tanıma şansı sunan müze, yoğun ilgi görüyor.

"Mağara, ziyaretçileri küçük bir dünya turunu çıkarıyor"

Müzenin Arkeolog ve Drama Lideri Tuğba Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin kentin önemli tarihi yapılarından birine kurulduğunu belirtti.

Müzede birbirinden farklı oyun ve oyuncakların bulunduğunu ifade eden Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müzenin bahçesinde ise yapay mağara bulunuyor. Mağara içerisindeki 24 farklı ülkenin bayrakları, yöresel kıyafetleri ve kişisel özellikleriyle ziyaretçilerine küçük bir dünya turunu çıkarıyor. Mağaramız ayrıca sergi alanı olarak hizmet vermekte. Odalarının birinde Türk oyuncakları var. Müze genelinde Alman oyuncakları çok fazla yer alıyor. Bunun sebebi ise Almanya'nın eskiden oyuncak üretiminde dünya liderliğini yapmış olmasıdır."

Ateş, ziyaretçi sayısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası düştüğünü anlattı.

Salgının son bulmasıyla bu sayının yeniden artışa geçmesini beklediklerini aktaran Ateş, "Müzeyi 2019'da 160 bin kişinin ziyaret etti. 2019'da güzel bir ziyaretçi sayımız vardı ama salgından dolayı 2020'de müzeyi 45 bin kişi ziyaret etti. Biz 2021'de 2019'daki sayısı yakalamayı hatta o ziyaretçi sayısını geçmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Oyuncakları çok seviyorum"

Elazığ'dan kente gelen ziyaretçilerden 11 yaşındaki Can Yerli ise müzeyi çok beğendiğini belirterek, "Özellikle mağara bölümünde bulunan eşyalar çok güzel. Oyuncakları çok seviyorum. En çok sevdiğim arabalar oldu." dedi.

Anne Hatice Yerli de müzeyi özellikle ziyaret etmek istediklerini anlatarak, "Müzede farklı ülkelerin özellikleri yansıtılmış. Gerçekten çok güzel anlatılmış. Muhakkak herkesin gelip görmesi gereken bir yer." diye konuştu.

Ailesiyle Mersin'den Gaziantep'e gezmeye gelen 7. sınıf öğrencisi Ömer Yüksel ise mağaradaki farklı ülkelerin elbiselerinin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Mağaranın oyuncak müzesi yapılması gerçekten ilginç olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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