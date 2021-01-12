Gaziantep'teki meslek lisesi günde 150 bin maske üretmeye hazır
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Gaziantep'teki meslek lisesi günde 150 bin maske üretmeye hazır

12.01.2021 08:26 | Son Güncelleme: 12.01.2021 08:30
Gaziantep'teki meslek lisesi günde 150 bin maske üretmeye hazır

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca pilot il olarak belirlenen Gaziantep'te, koronavirüsle mücadele kapsamında Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gönderilen tam otomatik makine ile maske üretimi hızlandı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca pilot il olarak belirlenen Gaziantep'te, koronavirüsle mücadele kapsamında Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gönderilen tam otomatik makine ile maske üretimi hızlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, makine ile 24 saat çalışılması durumunda günlük 150 bin maske üretileceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen 3 il içinde bulunan Gaziantep'teki meslek lisesinde alınan siparişler doğrultusunda üretim yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, makinenin 24 saat çalışması neticesinde günde 150 bin maske üretebileceklerini belirtti. Gelecek olan siparişleri karşılamaya hazır olduklarını ifade eden Tepe, kentteki liselerin pandemi krizi ilk başlamasının ardından özveri ile maske üretim yaptıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de sadece 3 şehre gönderilen ve Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Tekstil ve Moda Tasarım bölümüne kurulan tam otomatik makine ile maske üretimi 4 aşamadan oluşuyor. İlk etapta kullanılan kumaş belirlenen ölçüler ile maske boyutunda kesiliyor. Katlanıp, tellendikten sonra ultrasonik yapıştırmayla hazırlanan maskeler, dikime gönderiliyor. Jelatine geçen maskeler son olarak ultraviyole ışınların altından geçirilerek, üzerindeki tüm bakteri ve mikroplardan arındırılıyor. 

'150 BİNE YAKIN ÜRETİM KAPASİTEMİZ VAR'İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, kentteki meslek liselerinde maske ve dezenfektan üretiminde kapasite arttırdıklarını söyledi. Tepe, gönderilen otomatik makine ile seri üretime geçtiklerini ve günlük 150 bine varan üretim yapabileceklerini kaydetti. Gelecek olan siparişleri karşılayacak kapasitede olduklarını belirten Tepe, "Gaziantep'te meslek liseleri açısından geldiğimiz noktanın çok iyi bir yer olduğunu gösteriyor. Şu anda liselerimizde üretimde kapasitemizin çok üstündeyiz. Çevre illerden bir talep olması durumunda tabii ki onların ihtiyacını seve seve karşılayabiliriz" dedi.'PANDEMİ BAŞLADIĞINDAN BU YANA ÜRETİMİMİZ DURMADI'Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Kar ise, mart ayında dünyada ve Türkiye'de pandemi krizi ilk başladığında ilk hamle gösteren okullardan biri olduklarını belirtti. El yapımıyla öğrenci ve öğretmenlerin başladığı maske dikiminin şu anda makineler ile yapıldığını ve ciddi üretim gerçekleştiğini anlatan Kar, makineyi tam zamanlı kullandıklarında 150 bine varan maske üretebileceklerini söyledi.Pandemi başladığında bu yana okuldaki maske üretiminin durmadığını söyleyen Kar, gelecek olan siparişleri karşılamaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Bakanlığımız tarafından Türkiye'de biri Gaziantep'te olmak üzere üç okul belirledi. Bu üç okula tam otomatik maske makinesi aldı. Biz de bu maske makinesinin kurulumunu okulumuza gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Makinemiz 24 saatte 150 bini bulan maske üretme kapasitesine sahip. Makinemizin özelliği el değmeden 3 kat telli maske üretmesidir" diye konuştu.

Mehmet Kar, okul bünyesinde üretilen maskelerin kentteki kamu kurumlarına gönderildiğini de sözlerine ekledi.

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Gaziantep'teki meslek lisesi günde 150 bin maske üretmeye hazır
Gaziantep'teki meslek lisesi günde 150 bin maske üretmeye hazır
Gaziantep'teki meslek lisesi günde 150 bin maske üretmeye hazır
Gaziantep'teki meslek lisesi günde 150 bin maske üretmeye hazır
Gaziantep'teki meslek lisesi günde 150 bin maske üretmeye hazır
Gaziantep'teki meslek lisesi günde 150 bin maske üretmeye hazır
Gaziantep'teki meslek lisesi günde 150 bin maske üretmeye hazır
Gaziantep'teki meslek lisesi günde 150 bin maske üretmeye hazır
Gaziantep'teki meslek lisesi günde 150 bin maske üretmeye hazır
Gaziantep'teki meslek lisesi günde 150 bin maske üretmeye hazır
Gaziantep'teki meslek lisesi günde 150 bin maske üretmeye hazır
Gaziantep'teki meslek lisesi günde 150 bin maske üretmeye hazır
Gaziantep'teki meslek lisesi günde 150 bin maske üretmeye hazır
Gaziantep'teki meslek lisesi günde 150 bin maske üretmeye hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ.Ahmet KILIÇ

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