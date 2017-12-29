Gaziantep'teki Düğünde Tüfekle Ateş Açılması

Gaziantep'te düğünde pompalı av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 6 kişinin yaralandığı mahallenin sakinleri, düğünlerinde silah kullanılmamasını istiyor.



Merkez Şehitkamil ilçesinin Mithatpaşa ile Hacı Baba Mahallesi arasında iki gün önce meydana gelen sokak düğününde av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili, mahalle sakinleri, buna benzer acı olayların yaşanmaması için düğünlerde silah kullanılmamasını istedi.



Hacı Baba Mahallesi Muhtarı Hüseyin Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle muhtarı olarak düğünlerde sıkılan silahlara karşı olduğunu belirtti.



"Valilikten ve Jandarmadan rica ediyoruz"



Gaziantep genelinde bu sorunun olduğunu dile getiren Duran, "Muhtar arkadaşlarımız da bu durumdan şikayetçi. Bizler düğünlerde bu silahların yasaklanması için valilikten, jandarmadan ricada bulunuyoruz. Bu konuya el atılmasını istiyoruz. Düğünlerde silahların sıkılmasını istemiyoruz." şeklinde konuştu.



Duran, iki gün önce kendi mahallesindeki düğünde de 5'i çocuk 6 kişinin yaralandığını anımsatarak, "İki mahallemizin arasındaki düğünde sıkılan silahtan dolayı çocuklar yaralandı. Bu çocuklarımıza yazık oluyor, lütfen düğünlerde silah kullanmayalım." dedi.



Mahalle esnafından Musa Yıldız da mahallesinde yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu anımsattı.



Yaşanan olaylarda insanların yakınlarını, çocuklarını kaybettiğini aktaran Yıldız, "Bizler buna benzer olayların yaşanmasını istemiyoruz. İnsanların en sevdikleri gün bir anda en sevmedikleri gün olmasın. Buna gerek yok. Düğünlerde silahlar sıkılmasın, kimsenin yakınlarına birşey de olmasın." diye konuştu.



Olayda saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan Hakan Damlar'ın annesi Güllü Damlar ise böyle bir olayın yaşanmasından büyük üzüntü duyduklarını aktardı.



Düğünden dönüşte çocuğunun yaralandığını dile getiren Damlar, sokak düğünlerinde silahların sıkılmamasını istedi.



Şehitkamil ilçesinde önceki gün sokak düğününde av tüfeğiyle açılan ateş sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralanmış, yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Olayla ilgili bir kişi tutuklanmıştı.