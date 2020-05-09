Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi
09.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:23
Gaziantep'te hayırseverlerin desteğiyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek için hayata geçirilen 'Zimem Defteri' projesi ile 51 mahalledeki 210 tüp gaz bayisinin veresiye defterindeki 2 milyon TL borç ödendi.
Gaziantep'te koronavirüs salgını döneminde ekonomik açıdan sıkıntı çeken vatandaşlara yardım edebilmek amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubu öncülüğünde ve Gaziantepli hayırseverlerin yardımıyla 'Zimem Projesi' hayata geçirilmişti.
Proje kapsamında vatandaşların, bakkal, fırın, tüp bayisi gibi yerlere olan borçları kapatılarak veresiye defterleri tutanakla alınıyor.
VATANDAŞLARIN 2 MİLYON TL BORCU ÖDENDİ
Gaziantep Valisi Davut Gül, twitter hesabından, daha önce 22 mahallede 200 bakkalın veresiye defterinin alındığı Zimem Projesi kapsamında, 51 mahalledeki 210 tüp gaz bayisinin veresiye defterindeki 2 milyon TL borcun ödendiğini açıkladı.