Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi

Gaziantep'te hayırseverlerin desteğiyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek için hayata geçirilen 'Zimem Defteri' projesi ile 51 mahalledeki 210 tüp gaz bayisinin veresiye defterindeki 2 milyon TL borç ödendi.