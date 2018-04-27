Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu
Gaziantep'in Araban ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 700 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 700 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniyurt Mezrası'nda devriye görevi yaptıkları sırada şüphelendikleri H.D'nin bahçesinde arama yaptı.
Ekipler, yaptıkları arama sırasında bahçede ekilen 700 kök Hint kenevirini tespit etti.
Şüpheli gözaltına alındı. Kenevirler imha edildi.