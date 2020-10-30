Gaziantep'te uyuşturucu ile mücadele
30.10.2020 09:23 | Son Güncelleme: 30.10.2020 09:26
Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik ilçe merkezinde çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 5 şahsın üzerinde arama yaptı.
Aramada üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu