Gaziantep'te uyuşturucu ile mücadele
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Gaziantep'te uyuşturucu ile mücadele

30.10.2020 09:23 | Son Güncelleme: 30.10.2020 09:26
Gaziantep'te uyuşturucu ile mücadele

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik ilçe merkezinde çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 5 şahsın üzerinde arama yaptı.

Aramada üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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