Gaziantep'te uyuşturucu ile mücadele

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik ilçe merkezinde çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 5 şahsın üzerinde arama yaptı.

Aramada üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu