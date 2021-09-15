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Gaziantep'te ulaşım konuşuldu

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel
Gaziantep'te ulaşım konuşuldu

Büyükşehir Belediyesince, "Gaziantep'te Ulaşım ve Trafik" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince, " Gaziantep'te Ulaşım ve Trafik" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, su ve ulaşımın önemine dikkati çekti.

Kentteki çalışmalara değinen Şahin, Düzbağ Projesi'yle 130 kilometrelik mesafeden su getirdiklerini dile getirerek, su yönetiminin petrol yönetimi kadar önemli olduğunu vurguladı.

Şahin, kentteki ulaşım çalışmalarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"70 gün sürecek D-400 asfalt çalışmasını kara yolunun da desteğiyle 35-40 günde bitirdik. Okullar açılmadan bir gün önce hizmete açtık. En hızlı şekilde yapmamıza rağmen şehir yaşantısını negatif etkilediğini görmüş olduk. Ulaşım, bizim gibi büyüyen şehirlerde en temel ikinci mesele. Ulaşım ve imar master planının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İyi bir ulaşım master planı en az bir buçuk yıl sürüyor. Emniyet Gelen Müdürlüğü, sicil toplum kuruluşları, şoförler odası, teknik odalarla kafa yorduk. Tıkanma bölgesi neresi, ne tür tedbirler almamız gerekiyor. Bugün yapacağımız sunumlarla 2014 yılında ne yaptık? Hangi aşamadayız. Bundan sonra ulaşım için ne yapacağız? Bunları konuşacağız. Hepimiz aynı gemideyiz. Ortak hayallerimiz var. Elbette çok sorunumuz var. Ama sorun çözme kapasitemizi yüksek tutmamız gerekiyor."

Konuşmaların ardından Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü, sunum gerçekleştirdi.

Gaziantep'te ulaşım konuşuldu

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri
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