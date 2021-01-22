Gaziantep'te tırların çarpışması nedeniyle otoyol ulaşıma kapandı
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Gaziantep'te tırların çarpışması nedeniyle otoyol ulaşıma kapandı

22.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:20
Gaziantep'te tırların çarpışması nedeniyle otoyol ulaşıma kapandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hasan G'nin kullandığı 27 AFA 001 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi 13'ncü kilometresinde, Mehmet Tevfik T. idaresindeki 31 AAD 91 plakalı tırla çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, araçların bölgeden kaldırılması ve Nurdağı Belediyesi temizlik ekiplerinin çalışması sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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