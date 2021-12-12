Gaziantep'te tırın çarptığı motosikletteki genç kız hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde tırın çarptığı sepetli motosikletteki 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hacı D. idaresindeki 33 EMU 19 plakalı tır, Sanayi Sitesi 15. Caddesi'nde dönüş yaptığı sırada Mehmet Davulcu'nun (56) kullandığı 27 U 1060 plakalı sepetli motosiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılar sürücü Mehmet Davulcu ve motosikletteki Elif (53), Duygu (20) ile Nazar Davulcu'yu (10) Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Buradaki müdahalelere rağmen Duygu Davulcu yaşamını yitirdi, diğer yaralıların durumunun ise iyi olduğunu öğrenildi.

Yarın sözleneceği öğrenilen Davulcu'nun düğünde giyeceği gelinliğe sarılı tabutu, Hz. Ali Camisi'ne getirildi. Duygu Davulcu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.