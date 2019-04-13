Gaziantep'te Tır Devrildi: 1 Ölü
Gaziantep'te, büyükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Gaziantep'te, büyükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İskenderun Limanı'ndan yüklediği büyükbaş hayvanları Van'a götüren Ferat Taş idaresindeki 21 HLR 45 plakalı tır, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda devrildi.
Kazada, sürücü Ferat Taş yaşamını yitirdi, 4 büyükbaş hayvan ise telef oldu.
Taş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere, yakınları tarafından Diyarbakır'ın Bismil ilçesine götürüldü.
Kaynak: AA