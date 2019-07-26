Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Uzun'a (25) Eyüpsultan Mahallesi'ndeki evinin önünde oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, Uzun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Uzun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA