Gaziantep'te Sevgililer Günü için isme özel baklava tepsisi yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Gaziantep'te Sevgililer Günü için isme özel baklava tepsisi yapılıyor

12.02.2021 08:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 08:31
Gaziantep'te Sevgililer Günü için isme özel baklava tepsisi yapılıyor

GAZİANTEP'te, bir işletmede Sevgililer Günü için fıstık ezmesiyle, çiftlerin isimlerinin yazıldığı baklava tepsisi yapılıyor.

GAZİANTEP'te, bir işletmede Sevgililer Günü için fıstık ezmesiyle, çiftlerin isimlerinin yazıldığı baklava tepsisi yapılıyor. En tatlı hediye olarak adlandırılan özel baklava tepsisine, eş veya sevgililerini mutlu etmek isteyenler, ilgi gösteriyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te faaliyet gösteren bir baklava firması tarafından sevgililer günü için isme özel baklava tepsisi hazırlanıyor. Fıstık ezmesi ile çiftlerin isimleri yazılıp, kare, midye, sarma, şöbiyet gibi baklava çeşitleriyle süslenerek yapılan tepsiler, özel süslenmiş kutulara yerleştiriliyor. Hazırlanan tepsilerin üzerine isteğe göre, çiftlerin isimleri ya da 'Seni seviyorum' gibi yazılar eklenebiliyor.

'DOĞAL FISTIKTAN YAZI YAZIYORUZ'Gaziantep'in meşhur baklavası ile isme özel baklava hazırladıklarını ifade eden işletmeci Onur İbili, "Sevgililer Günü yaklaşıyor. Sevgi demek sadece eşine hediye alıp kutlamak değildir. Aile bağlarının annenin babanın yani kimi seviyorsak ona dair bir şeyleri yapmaktır. Biz de insanların bu gününe özel Gaziantep'imizin meşhur tatlısı baklavayı bir inovasyon haline getirerek, kişiye özel isimlerle baklava yaptık. Yüzde yüz doğal fıstığı ezme haline getirip, kişinin ismine göre baklava hazırlıyoruz. Sevgililer Günü baklavasının içerisinde baklavanın bütün çeşitleri bulunuyor. Midye baklava, şöbiyet, dolama, normal baklava ve kare baklava bunların bütün çeşitlerini istediğiniz miktarda hazırlayabiliyoruz" diye konuştu.'GÜNLÜK 100 PAKET SİPARİŞ ALIYORUZ'

Yaptıkları ürünü hazırladıktan sonra özel olarak süslediklerini ve çok fazla talep aldıklarını söyleyen Onur İbili, "Gördüğünüz gibi çiçeğiyle beraber özel bir şekilde süsledik. İnsanlara sevgisini, eşine sevgisini ve ailesine sevgisini göstersin diye böyle bir şey düşündük. Sevgililer Günü baklavayı şimdiden yoğun bir talep görüyor hatta paketlerden de gördüğünüz gibi anlaşılıyor. Gün içerisinde ortalama 100 paket sipariş alıyoruz. İnsanlar bu tatlı günlerini tatlıyla değerlendirmesi için bu baklavaları bol bol sipariş veriyor. Herkes kendi sevdiğinin ismini yazdırıyor ve biz hemen bir gün içerisinde Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz" dedi.


Gaziantep'te Sevgililer Günü için isme özel baklava tepsisi yapılıyor
Gaziantep'te Sevgililer Günü için isme özel baklava tepsisi yapılıyor
Gaziantep'te Sevgililer Günü için isme özel baklava tepsisi yapılıyor
Gaziantep'te Sevgililer Günü için isme özel baklava tepsisi yapılıyor
Gaziantep'te Sevgililer Günü için isme özel baklava tepsisi yapılıyor
Gaziantep'te Sevgililer Günü için isme özel baklava tepsisi yapılıyor
Gaziantep'te Sevgililer Günü için isme özel baklava tepsisi yapılıyor
Gaziantep'te Sevgililer Günü için isme özel baklava tepsisi yapılıyor
Gaziantep'te Sevgililer Günü için isme özel baklava tepsisi yapılıyor
Gaziantep'te Sevgililer Günü için isme özel baklava tepsisi yapılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar İzmir Mahkeme England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te Sevgililer Günü için isme özel baklava tepsisi yapılıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 08:43:12. #1.15#
title