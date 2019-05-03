Gaziantep'te Polisin Silahla Yaralanması - Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi
Gaziantep'te 3 gün önce adli bir olaya müdahale etmeye çalışan polis memurunun silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Gaziantep'te 3 gün önce adli bir olaya müdahale etmeye çalışan polis memurunun silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde 30 Nisan'da polis memuru Mehmet Yılmaz'ın (35) adli bir olaya müdahale etmeye çalışırken açılan ateş sonucu yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.U, B.S, D.P. ve C.A. olduğunu belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA