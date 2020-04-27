Gaziantep'te online doktor hizmeti
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Gaziantep'te online doktor hizmeti

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, korona virüs salgını (COVID-19) nedeniyle hastaneye gelemeyen hastalar için yeni bir sağlık hizmeti sunmaya başladı.

27.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:28
Gaziantep'te online doktor hizmeti

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, korona virüs salgını (COVID-19) nedeniyle hastaneye gelemeyen hastalar için yeni bir sağlık hizmeti sunmaya başladı. Hayata geçirilen online doktor hizmeti ile hastalar evden çıkmadan, hastane bünyesindeki doktorlar ile akıllı telefon ve tablet üzerinden canlı görüşme gerçekleştirebiliyor.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi tıbbi ve idari kadrosu ile hastaların teşhis ve tedavi süreçlerinde herhangi bir aksama veya mağduriyet yaşamaması için büyük çaba sarf ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı talimat ve önerileri doğrultusunda aldığı tedbirler ile acil servis, poliklinik hizmetleri, cerrahi olmak üzere tüm birimler ve her branşta tanı ve tedavi süreçleri güvenli bir şekilde yürüten Gaziantep Özel ANKA Hastanesi yeni bir hizmet daha sunmaya başladı. ANKA Hastanesi COVID-19 nedeniyle evden çıkamayan ancak hastaneye gitmesi gereken, doktor desteğine ihtiyacı olan hastalar için görüntülü sağlık hizmeti vermeye başladı. "Online Doktor Görüşmesi' ile hastaneye gidemediğiniz durumlarda, bulunduğunuz yerden randevu alarak ihtiyacınız olan bir branştan doktorunuza online ulaşabiliyor ve görüntülü görüşme ile sağlığınızla ilgili merak ettiğiniz konuları uzman hekimlerimize danışabiliyorsunuz. Kontrolünüzü ya da gerekli hallerde tanı ve tetkik işlemleri yaptırdıktan sonra, yine sonuçları için doktorunuzla online görüşebiliyorsunuz. Online sağlık hizmeti ile ilgili bilgi veren Gaziantep ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Dr. Cengiz Bayram, "Koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın 'Evde Kal' çağrısına hastane olarak destek vermek amacıyla hastaların sağlık problemini online yöntemle çözüme kavuşturmak istedik. Bu yöntemle hastalarımıza uzman hekimlerimiz ile online görüşme sağlayarak evden çıkmadan güvenli sağlık hizmeti sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Online görüşmek için başvuru

Dr. Bayram, online doktor görüşmesi için nasıl başvuru yapılacağını anlatarak, "Hastalarımız, ANKA Hastanesi'nin çağrı merkezimizden veya Whats App İletişim hattından bize ulaşarak randevu alabilir. Başvuru onaylandıktan sonra hastalarımıza randevu bilgisi veriyoruz. Doktorlarımız hastalarımızı randevu saatinde görüntülü arıyor ve görüşmeye başlıyor. Online görüşme süresi 10 dakika sürüyor."

Mağduriyet yaşanmaması için yoğun çaba

Koronavirüs ile mücadele edilen şu zorlu süreçte hastaların teşhis ve tedavi süreçleri başta olmak üzere sağlık sunumu hizmetlerinde herhangi bir aksama veya mağduriyet yaşamaması için büyük çaba gösterdiklerini dile getiren Avukat Tıp Uzman Doktoru Bayram," Doğum yapacak olan ya da acil desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı en güvenli koşullarda evlerinden alıp hastanemize getiriyor ve tedavi olmalarını sağlıyoruz. Hastane olarak 7 gün 24 saat boyunca bu hizmeti veriyoruz. Sağlık hizmetine ihtiyacı olan vatandaşlarımızın tek yapmaları gereken hastanemizin çağrı merkezlerini arayarak durumlarını bildirmeleri ve adres vermeleri. Sağlık ihmale gelmez. Bu nedenle hastalarımızın sağlık problemlerinde en güvenli koşullarda yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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