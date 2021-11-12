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Gaziantep'te öğretmene şiir soruşturması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'te öğretmene şiir soruşturması

Gaziantep'te bir okulda düzenlenen 10 Kasım töreninde okunan şiir hakkında Gaziantep Valiliği soruşturma başlattı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir okulda düzenlenen 10 Kasım töreninde okunan şiir hakkında Gaziantep Valiliği soruşturma başlattı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu'nda 2 gün önce düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende okunan şiir tepki çekti. Törende kürsüye çıkan bir öğretmen, Şair Süleyman Apaydın'ın yazdığı ve "Yıkın Heykellerimi" adlı şiiri okudu. Şiirin okunduğu anların görüntüsünü sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, şiirdeki ifadelerden dolayı tepki gösterdi.

"Açıkça dini değerleri aşağılıyor"

Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okulda okunan şiir hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Vali Gül, "Şehitkamil Vicdan Ahmet Güner Ortaokulu'nda okunduğu iddia edilen ve açıkça dini değerleri aşağılayan 'şiir' konusunda soruşturma açılmıştır. İnsanların inancını, yaşam tarzını, kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te öğretmene şiir soruşturması

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