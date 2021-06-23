Gaziantep'te öğrenciler telafi eğitimine hazırlanıyor
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Gaziantep'te öğrenciler telafi eğitimine hazırlanıyor

Gaziantep'te öğrenciler telafi eğitimine hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hayata geçirilen "Telafide Ben de Varım" kurslarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarından uzun süre ayrı kalan öğrencilere sosyal, kültürel, akademik, sportif alanlarında telafi eğitimleri verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hayata geçirilen "Telafide Ben de Varım" kurslarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarından uzun süre ayrı kalan öğrencilere sosyal, kültürel, akademik, sportif alanlarında telafi eğitimleri verilecek.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, telafi eğitimi öncesi öğrenciler için akademik, sosyal, kültürel ve fiziksel alanda etkinlikler hazırladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Vilayetler Anaokulu'nda düzenlenen etkinliklerin ardından yaptığı açıklamada, tüm kademelerde gönüllülük esasına bağlı olarak gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.

Telafi programı başlamadan önceki dönemde öğrencilerin sosyalleşmesini istediklerini belirten Tepe, şunları kaydetti:

"2 Temmuz ve 30 Ağustos arasında düzenlenecek telafi eğitimleri ile ilgili bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Öğrenciler etkinliklerden dolayı çok mutlu. Yaz etkinlikleri birinci, telafi eğitimleri ikinci adım diyebiliriz. Birinci adımda bütün okullarımız, öğretmenler, öğrenciler istedikleri vakit bu etkinlikleri yapabilir. Sene başında öğretmenlerimiz için temassız oyunlar eğitimleri düzenlemiştik. Şimdi öğretmenlerimiz çocuklarımıza temassız oyunlar öğretiyorlar. Bugün okulumuzda temassız oyunların yanı sıra 13 ayrı istasyonda kozalak boyama, kil çalışması, taş boyama, tuallerde resim yapma, volkan deneyi, suda top taşıma ve masal anlatımı gibi birbirinden farklı birçok etkinliğe katıldık. Çocuklarımızın ne kadar eğlendiği gözlerindeki mutluluktan anlaşılıyor. Yaptığımız planlamalar doğrultusunda nitelikli bir yaz tatili geçireceklerine inanıyoruz."

Tepe, okulda gerçekleştirilen temassız oyunlar etkinliğinde öğrencilere eşlik etti.

Gaziantep'te öğrenciler telafi eğitimine hazırlanıyor
Gaziantep'te öğrenciler telafi eğitimine hazırlanıyor
Gaziantep'te öğrenciler telafi eğitimine hazırlanıyor
Gaziantep'te öğrenciler telafi eğitimine hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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