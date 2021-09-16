Gaziantep'te 'Nurdağı biberine değer katan kadınlar' projesinde hasat sevinci - Haberler
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Gaziantep'te "Nurdağı biberine değer katan kadınlar" projesinde hasat sevinci

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te

Kadınların istihdama katılması amaçlanan "Nurdağı biberine değer katan kadınlar" projesi kapsamında, hasat gerçekleştirildi.

Kadınların istihdama katılması amaçlanan "Nurdağı biberine değer katan kadınlar" projesi kapsamında, hasat gerçekleştirildi.

Gaziantep Tarım ve Orman il Müdürlüğü, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Nurdağı Belediyesi işbirliğinde, yürütülen "Nurdağı biberine değer katan kadınlar" projesi kapsamında, 150 hektar alanda ekilen kırmızı biberin hasadına başlandı.

Biber hasadına katılan Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, kadınlarla biber toplayarak sohbet etti.

Korkmaz, projenin bölgede yetişen biberin değerlendirilmesinin yanında kadınların istihdamına olan katkısının önemli olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise Türkiye'nin birçok yerinde kırmızı biber yetişmesine rağmen Nurdağı'nda yetişen kırmızı biberin rengi, tadı ve aromasıyla adından söz ettirdiğini belirterek, hasadın hayırlı, bol ve bereketli olması dileğinde bulundu.

Biber hasadına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şerafettinoğlu da katıldı.

Gaziantep'te Nurdağı biberine değer katan kadınlar projesinde hasat sevinci

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gaziantep'te 'Nurdağı biberine değer katan kadınlar' projesinde hasat sevinci - Haberler
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