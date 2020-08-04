Gaziantep'te Normallesme Sürecinde İlk Bayram Namazı
Sokağa çıkma yasağının bulunduğu 30 büyükşehirden biri olan Gaziantep'te geçen Ramazan Bayramı'nda namaz kılınmazken, halk Cuma sabahı Kurban Bayramı'nda namaz kılabilmenin mutluluğunu yaşadı.
04.08.2020 10:44 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:33
Sokağa çıkma yasağının bulunduğu 30 büyükşehirden biri olan Gaziantep'te geçen Ramazan Bayramı'nda namaz kılınmazken, halk Cuma sabahı Kurban Bayramı'nda namaz kılabilmenin mutluluğunu yaşadı
Kaynak: DailyMotion.com