Gaziantep'te kültür ve kongre merkezi enerjisini güneşten alacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te kültür ve kongre merkezi enerjisini güneşten alacak

Gaziantep'te kültür ve kongre merkezi enerjisini güneşten alacak
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Oğuzeli Belediyesi, ilçedeki kongre ve kültür merkezinin çatısına 180 kilovatsaat gücünde güneş enerji santrali kurdu.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli Belediyesi, ilçedeki kongre ve kültür merkezinin çatısına 180 kilovatsaat gücünde güneş enerji santrali kurdu.

Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, yazılı açıklamasında, ilçedeki kültür ve kongre merkezinin çatısına güneş enerjisi paneli kurduklarını ve kendi enerjilerini üretmeye başladıklarını bildirdi. Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu bizim insani sorumluluğumuz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmak için bu projeler büyük önem taşıyor. Güneş enerjisi, artık tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri. Yüzyılın enerjisi olarak görebileceğimiz temiz ve doğal bir kaynaktan elektrik üretmeye başlamış olmak, göreve gelirken ortaya koyduğumuz önemli bir adım. Belediyemiz bu sayede elektrik giderlerini bertaraf etmiş olacak. Belediyemizin kasasında kalan para ilçemize yatırım olarak geri dönecek."

Gaziantep'te kültür ve kongre merkezi enerjisini güneşten alacak

Gaziantep'te kültür ve kongre merkezi enerjisini güneşten alacak

Gaziantep'te kültür ve kongre merkezi enerjisini güneşten alacak

Gaziantep'te kültür ve kongre merkezi enerjisini güneşten alacak

Gaziantep'te okullara kar tatili

Gaziantep'te okullara kar tatili

 İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Eyüp Aksu yeniden seçildi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Eyüp Aksu yeniden seçildi
AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

Oğuzeli Belediyesi, Gaziantep, Kongre, Güneş, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title