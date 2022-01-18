Gaziantep'te kültür ve kongre merkezi enerjisini güneşten alacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli Belediyesi, ilçedeki kongre ve kültür merkezinin çatısına 180 kilovatsaat gücünde güneş enerji santrali kurdu.

Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, yazılı açıklamasında, ilçedeki kültür ve kongre merkezinin çatısına güneş enerjisi paneli kurduklarını ve kendi enerjilerini üretmeye başladıklarını bildirdi. Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu bizim insani sorumluluğumuz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmak için bu projeler büyük önem taşıyor. Güneş enerjisi, artık tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri. Yüzyılın enerjisi olarak görebileceğimiz temiz ve doğal bir kaynaktan elektrik üretmeye başlamış olmak, göreve gelirken ortaya koyduğumuz önemli bir adım. Belediyemiz bu sayede elektrik giderlerini bertaraf etmiş olacak. Belediyemizin kasasında kalan para ilçemize yatırım olarak geri dönecek."