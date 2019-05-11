Gaziantep'te Koyun Kırkım Zamanı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvan sahipleri koyunlarını kırpmaya başladı.



İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde küçükbaş hayvan sahipleri, sıcakların artmaya başlamasıyla koyunların serinlemesi ve besicilikten alınan verimin artırılması için yapılan kırkma işlemine başladı.



İlçede 30 yıldır besicilik yapan Osman Alan'a ait ahırda imece usulü bir araya gelen hayvan sahipleri, koyun ve belli yaşa gelmiş kuzuların yünlerini kırkma makasıyla kesmeleri renkli görüntüler oluşturdu. Kırkım sırasında duyulan makas sesleri dinleyenleri eski günlere götürdü.

Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların ısımasıyla besicilerin de koyunlarını kırkmaya başladıklarını söyledi.

Mevsimin durumuna göre Nisan, Mayıs ayı sonlarında kırkma işlemlerini yaptıklarını, kendisinin kurbanlık için hayvan besiciliği yaptığından dolayı Kurban Bayramı'na bir ay kala da hayvanın etinin ortaya çıkması için ikinci kırkımı bu defa da elektrikli kırkım makinesiyle yaptıklarını belirten Alan, "Hayvan kırkılmazsa sıkılır. Gelişimi gecikir. Hayvanlar yünlü olursa bit, pire, çakıldak olur. Temizliyoruz. Hayvan daha semiz olsun. Güzel olsun. Sağlıklı olsun diye." dedi.

Mustafa Alan (30) doğru hayvanları sırtüstü yatırıp üç ayağını bağladıklarını, kırkma işlemini, hayvanı incitmeden, canını yakmadan ortalama 10 dakikada bitirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA