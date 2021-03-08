Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 465 kişiye ceza kesildi
08.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:03
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden toplam 465 kişiye cezai işlem uygulandı.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden toplam 465 kişiye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdü.
Bu kapsamda dün yapılan çalışmalar neticesinde sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 141, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 324 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 419 kişi ise ikaz edildi.
Öte yandan 995 iş yeri denetlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar