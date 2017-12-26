Gaziantep'te Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Açıldı
Gaziantep'te Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği açıldıGaziantep'te, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği şubesi düzenlenen törenle açıldı.
Gaziantep'te Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği açıldı
Gaziantep'te, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği şubesi düzenlenen törenle açıldı.
Atatürk Bulvarı üzerindeki iş merkezinde bulunan derneğin şubesinin açılışına; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti hükümetlerinin dezavantajlı gruplara öncelik tanıdığını ve bunun için kendisinin kurucusu olduğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın aktif çalışmalar yaptığını anlattı. Engellilere empati yaparak yaşamlarına dokunmak için yasal altyapılar oluşturduklarını hatırlatan Şahin, Çok önemli projeler hayata geçirdik. Engelsiz bir şehir engelli dostu şehir nasıl olabiliriz diye yaptığımız çalışmalarla uygulamanın başındayım dedi. Derneğin genel başkanı Nuran Özgül de engellilerin meslek sahibi olması ve topluma yararlı hale gelmesi amacıyla önemli projeler yürüttüklerini ifade etti.