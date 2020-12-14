Gaziantep'te kısıtlamanın ardından çarşılar doldu
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Gaziantep'te kısıtlamanın ardından çarşılar doldu

14.12.2020 14:02 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:06
Gaziantep'te kısıtlamanın ardından çarşılar doldu

GAZİANTEP'te, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından caddelerde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymadıkları görüldü.

GAZİANTEP'te, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından caddelerde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymadıkları görüldü.

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle, ilk iş gününde Gaziantep'te vatandaşlar Karagöz ve Gaziler Caddeleri'nde yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlenen vatandaşların maskelerini de çene altında tuttukları görüldü. Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları tedbirlere uymaları yönünde uyardı.


Gaziantep'te kısıtlamanın ardından çarşılar doldu
Gaziantep'te kısıtlamanın ardından çarşılar doldu
Gaziantep'te kısıtlamanın ardından çarşılar doldu
Gaziantep'te kısıtlamanın ardından çarşılar doldu
Gaziantep'te kısıtlamanın ardından çarşılar doldu
Gaziantep'te kısıtlamanın ardından çarşılar doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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