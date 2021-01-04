Gaziantep'te, kısıtlama sonrası çarşılarda yoğunluk
GAZİANTEP'te, yılbaşı sürecinde uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından, vatandaşlar alışveriş yapmak için çarşılarda yoğunluk oluşturdu.
GAZİANTEP'te, yılbaşı sürecinde uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından, vatandaşlar alışveriş yapmak için çarşılarda yoğunluk oluşturdu.
Koronavirüs vaka sayılarının düşüş gösterdiği kentte, yılbaşında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, alışveriş yapmak isteyenler çarşılar bölgesinde yoğunluk oluşturdu. Çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapanların büyük bölümünün sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülürken, polis ve zabıta ekipleri vatandaşları önlemler konusunda sık sık uyardı.
Sosyal mesafe kuralının unutulduğu kentte, polis ekiplerince dün gerçekleştirilen denetimlerde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 591 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ