Gaziantep'te, kısıtlama sonrası çarşılarda yoğunluk

GAZİANTEP'te, yılbaşı sürecinde uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından, vatandaşlar alışveriş yapmak için çarşılarda yoğunluk oluşturdu.