Gaziantep'te, kına gecesine gidenlerin bulunduğu araç devrildi: 10 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te, kına gecesine gidenlerin bulunduğu araç devrildi: 10 yaralı

Gaziantep'te, kına gecesine gidenlerin bulunduğu araç devrildi: 10 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kına gecesine gidenleri taşıyan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kına gecesine gidenleri taşıyan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. Hafta sonu düğünleri yapılacak olan gelin ve damat, haberi alınca hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti.

Kaza, öğleden sonra Tandır Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yakınlarının Tandır Mahallesi'ndeki kına gecesine katılmak üzere yola çıkan Uğur Özer (42) yönetimindeki 27 AFM 790 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki bahçeye devrildi. Ters dönen araçta sürücü Uğur Özer ile yanında bulunan akrabaları Esra Yaşar Özer (22), Dilek Özer (33), Meryem Özer (40), Ayşegül Özer (10), Eren Yılmaz Özer (9), Emre Özer (14), Zeynep Bülbül (33), Ahmet Can Bülbül (7) ve Nimet Ecrin Bülbül (8) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi kaldırılırak tedavi altına alındı.Hafta sonu düğün hazırlıkları yapan ve fotoğraf çekimi yaptıran gelin Sultan ile damat Mehmet Dönmez Çifti, kazayı duyunca hastaneye koşup yaralıların sağlık durumlarını takip etti.


Gaziantep'te, kına gecesine gidenlerin bulunduğu araç devrildi: 10 yaralı
Gaziantep'te, kına gecesine gidenlerin bulunduğu araç devrildi: 10 yaralı
Gaziantep'te, kına gecesine gidenlerin bulunduğu araç devrildi: 10 yaralı
Gaziantep'te, kına gecesine gidenlerin bulunduğu araç devrildi: 10 yaralı
Gaziantep'te, kına gecesine gidenlerin bulunduğu araç devrildi: 10 yaralı
Gaziantep'te, kına gecesine gidenlerin bulunduğu araç devrildi: 10 yaralı
Gaziantep'te, kına gecesine gidenlerin bulunduğu araç devrildi: 10 yaralı
Gaziantep'te, kına gecesine gidenlerin bulunduğu araç devrildi: 10 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

Son dakika haberi: ANTALYA DURU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI BABAYA TEHDİT, TANIKLARA BASKI İDDİASI
Son dakika haberi: ANTALYA DURU'NUN ÖLÜMÜ SONRASI BABAYA TEHDİT, TANIKLARA BASKI İDDİASI
Devrilen TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve kızı yaralandı
Devrilen TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve kızı yaralandı
Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı
Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Angela Merkel Boris Johnson Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Ataizi Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te, kına gecesine gidenlerin bulunduğu araç devrildi: 10 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 19:37:17. #1.15#

title