Gaziantep'te kaza: 4 yaralı
Gaziantep'te kaza: 4 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te mıcırlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı kazada 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'te kaza: 4 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep'te mıcırlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Burç Karakuyu mevkiinde meydana geldi., 27 AT 366 plakalı otomobil sürücüsü Gaziantep'ten burç Karakuyu istikametine giderken mıcırlı yola girerek direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralanırken, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardın yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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