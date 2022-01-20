GAZİANTEP - Karla mücadelede TOMA'lar da görev yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te TOMA'lar da karla mücadele çalışmalarına destek verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğünün 2 TOMA'sının öğleden sonra şehrin çeşitli yerlerinde kar temizleme çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü idaresindeki 6 TOMA'nın da Nizip yolundaki Askoç Dinlenme Tesisleri civarında, Otoban Kuzey ve Doğu gişelerinde ve Küsget Sanayi Sitesi'nde kar temizleme çalışması yaptığı belirtildi.

TOMA'ların, nakliye tırlarını da saplandığı kar yığınlarından kurtarıp trafiğin açılmasını sağladığı kaydedilen açıklamada, "Gaziantep ve çevresinde 18 Ocak'ta öğlen saatlerinden başlayarak, akşam saatlerinde şiddetini artıran ve gece boyunca devam eden kar yağışının sebep olduğu, çevre illerle ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle üç gündür devam eden çalışmalar neticesinde, ulaşımda yaşanan sorunlar büyük ölçüde giderilerek hayat normale döndü." ifadelerine yer verildi.