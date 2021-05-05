Gaziantep'te kapanan çiçekçilere destek amacıyla alınan çiçekler 65 yaş üstü annelere dağıtıldı
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Gaziantep'te kapanan çiçekçilere destek amacıyla alınan çiçekler 65 yaş üstü annelere dağıtıldı

Gaziantep'te kapanan çiçekçilere destek amacıyla alınan çiçekler 65 yaş üstü annelere dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma nedeniyle kepenk indiren kentteki çiçekçi esnafının çiçeklerini satın alarak 65 yaş üstü annelere hediye etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma nedeniyle kepenk indiren kentteki çiçekçi esnafının çiçeklerini satın alarak 65 yaş üstü annelere hediye etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki esnaftan alınan çiçekler, Anneler Günü münasebetiyle 65 yaş ve üstü kadınlara hediye edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Fotoğraflar ve Çiçekçiler Odası Başkanı Mehmet Ebçem, yaşanan sıkıntılı zamanlarda kendilerine destek olan yetkililere teşekkür etti.

Emine Durgun ise hediye edilen çiçekler için çok mutlu olduğunu belirterek, "Kızlarım şehir dışında. O yüzden kızlarımın yerine bu yılki Anneler Günü hediyesini Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den aldım. Böylesine güzel çalışmaların devamlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şükriye Aylan Seheroğlu da kapanma sürecinde çiçeklerin kendilerine moral olduğunu ifade ederek, "Yaşımız gereği salgından dolayı dışarı da çıkamıyoruz. Belediye ekiplerini bu nedenle ellerinde çiçeklerle bizleri karşılaması mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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