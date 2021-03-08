Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı

Şehitkamil ilçesindeki bir işyerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Güvenevler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine ait demirlerin söküldüğü tespit edildi.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, çevrede yaptıkları aramada çalınan malzemelerle şüpheli H.İ.A. ve A.B.K'yi saklandıkları yerden kaçmaya çalışırken yakaladı.

Zanlılar, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar