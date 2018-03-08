Gaziantep'te İş Adamı ve Sanayicilere Üretim Yönetimi Anlatıldı

Gaziantep'te MÜSİAD tarafından düzenlenen eğitim seminerinde işadamı ve sanayicilere üretim yönetimi konusu anlatıldı.

Gaziantep MÜSİAD Binası'nda gerçekleşen seminer öncesi MÜSİAD Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Çelenk, konuşma yaptı. Çelenk, konuşmasında, "Değerli kardeşlerim, günümüzde bilim ve teknoloji alanında yaşanan ilerlemeler, kısa sürede her alanda büyük değişimler gerektirebilecek seviyeye ulaştı. Bir süre önce yalnıcsa hayali kurulan teknolojiler artık gündelik hayatta kullandığımız sıradan araçlara dönüşürken, Dünya 4.0 Sanayi Devrimi'ne kendi aralarında haberleşen makinelerin üretim süreçlerini bütünüyle değiştireceği bir geleceğe doğru ilerliyor. Bu kadar hızlı gelişen teknoloji elbette ekonomiyi de tepeden tırnağı etkiledi. Teknoloji üretiminin hem sürecini hem de sonucunu belirlediği için mal piyasalarında üstünlüğü katma değeri yüksek ürünleri ele geçirdiğini görüyoruz. Küresel ekonomide artık fiyat yerine niteliği merkeze alan bir rekabet ortamı işliyor. Mühendislik bilgisiyle ve ileri ki teknolojiyle üretilen yenilikçi pazarlama ve yenilikçi fikirlerle markalaşan ürünler pazara hakim oluyor. Takdir edersiniz ki bu rekabet ortamında kopyala yapıştır fikirlerle ayakta kalmak mümkün değil. Artık iş gücünün niteliğinin bile bugünü işlemeye yarayan bilgilerden çok geleceği biçimlendiren beceriler belirliyor" dedi.

Sürdürebilirlik ve değişim

Çelenk, sürdürebirlik ve değşimin önemine de dikkat çekerek, "Biz sürdürülebilirlik derken, yalnızca yeniliklerin devamını ve işlerliğini değil aynı zamanda başta insanın tabiatı olmak üzere bütün yaratılmışların varoluş anlamıyla arasında bir ahengi gözetmesi ihtiyacına vurgu yapıyoruz. Asıl önemli olan da bu ahengi başarmaktır. Kısacası kendi varoluş anlayışımızdan yola çıkarak, teknolojiyi ilerlemeyi, toplumsal kalkınmayı, ekonomik büyümeyi her zaman gündemde tutmalıyız. Bu konuda çağdaş dünyadaki değişimlerin süratini aşacak derinlikte fikirlere ihtiyacımız var. Çünkü değişimin suratini aşabilen fikirler aynı zamanda değişimin istikametini belirleyen fikirlerdir" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Ekonomist Hikmet Baydar, Üretim yönetimi hakkında bilgiler verdi. Baydar, Süreç yönetimi, makine yönetimi, insan yönetimi başlıkları ile sunumlar yaptı. Baydar ise, "Biz bir türlü teknolojik açıdan zengin olan ülkelerin üretimde gösterdiği dinanizmi, yönetimde gösteremiyoruz. Bir çok sebebi var ama bunlardan en önemli sebeplerinden biri bazı önyargılarla hareket ediyor olmamız ve gerekli bilgi donanımına sahip olmamızdandır. Bir şey üretirken, o işin üretimini bildiğinizin düşünün, birazdan anlatacağımız konunun ardından o bilginin, toplam bilginin arasında ne kadar yüzdeye sahip olduğunu göreceksiniz" diye konuştu.

Baydar, işadamı v esanayicilerin de sorularını cevapladı - GAZİANTEP