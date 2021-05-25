Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı Gaziantep'in Şehitkamil İlçesinde iki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil İlçesinde iki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Yukarıbeylerbeyi Mahallesi Gaziantep-Adıyaman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücüsü belirlenemeyen 02 ABC 750 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 33 BYZ 49 plakalı Ford marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazaya ilgili inceleme başlattı.

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul

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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Haberler
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