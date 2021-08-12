Gaziantep'te hortum oluştu
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Gaziantep'te hortum oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te hortum oluştu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen hortum korkuya neden oldu.

Gaziantep'te hortum oluştu

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen hortum korkuya neden oldu.

İlçe merkezine bağlı Beyler Mahallesi Kırmıtlı Mevkii tarım arazisinde meydana gelen hortum bir süre ilçe halkına panik yaşattı. Bir anda meydana gelen ve ilçe merkezine gelmesinden korkulan hortum herhangi bir can ve mal kaybına sebep olmadığı öğrenildi.

Nurdağı - İslahiye arasında çevre yolundan görüntülenen hortum bir süre sonra kayboldu.

Gaziantep'te hortum oluştu
Gaziantep'te hortum oluştu
Gaziantep'te hortum oluştu
Gaziantep'te hortum oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Gökhan Özbal

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