Gaziantep'te hava destekli narkotik operasyonunda 16 gözaltı
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Gaziantep'te hava destekli narkotik operasyonunda 16 gözaltı

13.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:48
Gaziantep'te hava destekli narkotik operasyonunda 16 gözaltı

Gaziantep'te "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 830 polisin katılımıyla düzenlenen hava destekli "Narko Şahin" operasyonunda 16 zanlı yakalandı.

Gaziantep'te "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 830 polisin katılımıyla düzenlenen hava destekli "Narko Şahin" operasyonunda 16 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla önceden belirlenen 12 adrese, dün eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bugün de süren operasyon kapsamında özel harekat ekipleri, mahalle ve caddelerin giriş-çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin drone ile destek verdiği, helikopter ve dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyon, kentin farklı noktalarında sürüyor.

Ekiplerin 16 kişiyi gözaltına aldığı operasyon kapsamında, bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

"Her operasyonda halkın bize yardımcı olduğunu görüyoruz"

Vali Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Asayiş Şube Müdürü Dr. Tuncay Dölkeleş de Yeditepe Mahallesi'ndeki "1 numaralı" operasyon bölgesine giderek çalışmaları takip etti.

Gül, gazetecilere, "Narko Şahin" operasyonunun bugün 23'üncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Operasyon kapsamında daha önceden belirlenen kişilere yönelik bölgesel çalışmalar yapıldığını ve helikopter ile istihbarat desteği de sağlandığını belirten Gül, "Her operasyonda halkın bize yardımcı olduğunu görüyoruz ve bu yüzden onlara teşekkür ediyoruz. Bu operasyonlarla İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bizlere verdiği talimat kapsamında uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki gerekli faaliyetleri yerine getiriyoruz." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de operasyon kapsamında 830 personelin görevde olduğunu ve tüm teşkilatın çalışmaya katıldığını aktararak, "Geniş çaplı bir operasyon yapıyoruz. Bölgeleri ablukaya aldık. Gaziantep halkına sonsuz teşekkür ediyoruz çünkü bizim yaptığımız bu çalışmalara güç ve destek veriyorlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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