Gaziantep'te "Glutensiz Beslen Sağlıklı Yaşa" Konulu Seminer

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi'nin (GAÜN) işbirliğinde, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla "Glutensiz Beslen Sağlıklı Yaşa" konulu seminer düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilen seminer öncesi, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Glutensiz Bir Başka Kafe çalışanları, işaret dilinde İstiklal Marşı sundu, kafenin tanıtımına yönelik kısa bir film izlendi.

"Glutensiz bir başka kafe Türkiye'de bir ilk"

Seminerin açışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Gültekin Serdar Tolay, Büyükşehir Belediyesi'nin toplumu ilgilendiren sağlık sorunlarıyla ilgili Ankara'yı beklemek yerine sorumluluk aldığını belirtti. Tolay, "Başkanımız Fatma Şahin, kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapmış bir kişi. Bu gibi sorunları olan engelli kişilere, yardım veya ürün konusunda birçok faaliyeti başlatmamıza öncü oldu. Büyükşehir olarak, bu vizyonla, elimizden geldiğince topluma yardımcı oluyoruz. Glutensiz Bir Başka Kafe, Engelli ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı içinde kurulmuş bir mekan. Korumalı işyeri olarak ilk defa kurulan bir müessese olan kafe, yerel yönetimlerde bir kamu kuruluşu anlamında Türkiye'de bir ilk. Korumalı işyeri nedir? Çalışanların yüzde 75'i zihinsel veya ruhsal engelli kişilerden oluşuyorsa; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR, kuruma destek veriyor. Dolayısıyla yeni dönemde dezavantajlı veya engelli grubundaki kişilerin önünü açmak, onlara iş istihdamı sağlamak için yeni proje başlatacağız. Hali hazırda bu amaç doğrultusunda Glutensiz Bir Başka Kafe'nin üst katında da işverenlerle engelli kişilerin, eğitimli, meslek gruplarında vasıflı olmuş bireyleri işverenlerle buluşturuyoruz" dedi.

"E-satış yapacağız"

Glutensiz Bir Başka Kafe hakkında bilgi veren Dr. Serdar Tolay, "Kafede yaklaşık 300 çeşit ürün üretilmektedir. Diğer belediyelerimiz normalde marketlerinde glutensiz un dağıtıyorlar fakat bunları ürüne dönüştürmek gereği doğdu. Türkiye'de bir ilk olarak burası kuruldu. Ankara'dan ve doğusundan herhangi bir şekilde ekmekte dahil glutensiz bir ürüne özel marketlerin dışında ulaşmanız mümkün değil, buralara bağımlı olarak yaşıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geldiğince fiyatlarımızı makul tutuyoruz. Çölyaklı hastaların veya glutensiz olarak beslenmeyi tercih eden vatandaşların bu mamullere ulaşılabilirliği artırabilmek ve vatandaşlarımızın daha kolay temin edilebilmesi noktasında kendilerine yardımcı oluyoruz. Diğer bir nokta ise elektronik ortamda e-satışla bu hizmeti sadece Gaziantep'e değil Türkiye çapında vatandaşların hizmetine sokmayı planlıyoruz. Gaziantep'i sağlık alanında, engelsiz bir kent yolunda kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz" diye konuştu.

Gaziantep'te 10 bin Çölyak hastası var

Seminerin devamında Gastroenteroloji alanında uzman Prof. Dr. Murat Taner Gülşen'nin moderatörlüğünde, çocuk gastroenteroloji uzmanı öğretim üyesi Dr. Ahmet Baştürk'ün sunumuyla çölyak hastalığı hakkında sunum yapıldı. Seminerde, hastalığın dünya çapında yeni yeni fark edildiğini, Gaziantep'te 10 bine yakın çölyak hastasının yaşadığı belirtildi. Hastalığın belirtileri anlatıldı, mücadele yolları irdelendi, katılımcıların soruları alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA