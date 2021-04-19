Gaziantep'te gazetecinin silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili davada karar
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Gaziantep'te gazetecinin silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili davada karar

Gaziantep'te gazetecinin silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili davada karar
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te 3 yıl önce yerel bir gazetenin imtiyaz sahibine yönelik silahlı saldırıyla ilgili görülen davada, 2 sanığa 20'şer yıl, 2 sanığa 16 yıl 8'er ay, bir sanığa da 10 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te 3 yıl önce yerel bir gazetenin imtiyaz sahibine yönelik silahlı saldırıyla ilgili görülen davada, 2 sanığa 20'şer yıl, 2 sanığa 16 yıl 8'er ay, bir sanığa da 10 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Selçuk Y, İrfan G, Yılmaz Y. ile Kayseri'de bir iş adamının öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan Sadık Onur M. bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuksuz sanık M.P'nin katıldığı duruşmada, silahlı saldırıda yaralanan gazeteci Mahmut Özkılıç ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Avukat savunmaları sırasında sanık avukatı ile katılan avukatı arasında yaşanan tartışmaya mahkeme başkanı müdahale ederek, tarafları uyardı.

Savunmalardan sonra müzakere için verilen aranın ardından mahkeme başkanı kararı açıkladı.

Sanıklar Sadık Onur M. ve Selçuk Y'ye, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20'şer yıl hapis cezası veren heyet, aynı suçtan sanıklar İrfan G. ve Yılmaz D'yi 16 yıl 8'er ay hapis cezasına mahkum etti.

Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, bu davadan tutuksuz yargılanan Sadık Onur M'nin ise bu dosya kapsamında da tutuklanmasına karar veren heyet, sanık M.P'ye ise "suçluya yardım" suçundan 10 ay hapis cezası verdi.

İleri Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mahmut Özkılıç, 27 Nisan 2018'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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