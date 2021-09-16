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Gaziantep'te Futbol Şenliği düzenlendi

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Gaziantep'te Futbol Şenliği düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi şehirli gençleri sporla buluşturmak, gündelik yaşamlarındaki sportif aktiviteleri artırmalarına ön ayak olmak amacıyla Futbol Şenliği düzenlendi.

"Spor Dostu Kent" düsturundan hareketle 7'den 70'e herkesi kapsayan etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı, 16-22 yaş arası gençler için çeşitli futbol oyunlarının yer aldığı bir turnuva gerçekleştirdi. 8 ayrı alanda yaklaşık 200 gencin katılımlarıyla gerçekleşen Futbol Şenliği'nde sporseverlerin mücadeleleri alkış toplarken yarışmacıların göz dolduran yetenekleri izleyenler tarafından beğeniyle takip edildi.Ayak Tenisi, Mini Futbol ve Bireysel Beceri Parkurları gibi birçok alanda yeteneklerini konuşturan başarılı gençlere etkinliğin sonunda Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve Büyükşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ödüllerini verdi.

Etkinlik hakkında konuşan Efiloğlu, "Sportif faaliyetlerle sık sık gündeme gelen Gaziantep'imiz ve gençlerimiz için organize edeceğimiz daha çok etkinlik olacak. Sporuyla yükselen bir şehir olma yolunda ilerliyoruz. Organize edilen yarışmalara gençlerimiz kayıtsız kalmıyor, her seferinde yoğun katılım sağlıyor" İfadelerini kullandı.

Ödülleriyle buluşan başarılı gençler de Büyükşehir Belediyesi'nin spor yönüyle birçok gencin yeteneklerini ortaya çıkarmasına organizasyonlarıyla destek sağladığını dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e kentin spor imajına verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

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