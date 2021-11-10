Gaziantep'te evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın yaşamını yitirdi

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Gaziantep'te evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde oğlunun evini yakarak tabancayla çevreye rastgele ateş açmasından korkarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde oğlunun evini yakarak tabancayla çevreye rastgele ateş açmasından korkarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti.

Kocatepe Mahallesi'nde annesi Fatma T. (65) ile yaşayan ve ruhsal sorunları bulunduğu ileri sürülen Fatih T. (28) ikamet ettiği evi ateşe vererek silahla çevreye rastgele ateş etti.

Fatma T. bu sırada oğlundan kaçarak komşusuna sığındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yaptıkları ilk incelemede komşusuna sığınan Fatma T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahalle sakinlerinin desteğiyle itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Jandarma ekipleri ise Fatih T'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Fatma T'nin cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gaziantep'te evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın yaşamını yitirdi

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
Halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı, 14 kişi yaralandı

Halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı, 14 kişi yaralandı

 SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİ İÇİN YOLA YATIP, DENİZE ATLAMIŞ

SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİ İÇİN YOLA YATIP, DENİZE ATLAMIŞ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title