Gaziantep'te Evde Göçük: 3 Yaralı

Gaziantep'teki bir evde meydana gelen göçük nedeniyle 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesindeki Bozoklar Mahallesi Kaptan Caddesi'ndeki tek katlı evin bir bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oldu.



Göçük esnasında evde olan Suriyeli Meryem Takel (35) ile oğlu Abdulkerim Hüseyin Takel (3) ve bir yakınlarının çocuğu Ömer Mutarıf (3) yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.



Polis ve zabıta ekipleri, evin çevresini güvenlik çemberine aldı.



Olayı gören vatandaşlardan Mustafa Marangoz, gazetecilere yaptığı açıklamada, evin yıkılan bölümünde önceden çatlaklar olduğunu iddia etti.



Ev sahibinin tek katlı evin kapılarını, durumlarına üzüldüğü Suriyeli aileye bir süre önce bedel talep etmeden açtığını anlatan Marangoz, "Yaralıları hastaneye götürdük. Şükür önemli bir yaraları yok." diye konuştu.