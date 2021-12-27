Gaziantep'te eski damadı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te eski damadı tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Mehmet A. dün akşam saatlerinde 1 yıl önce boşandığı 3 çocuk annesi Hatice Yıldırım'ın çalıştığı güzellik merkezine gitti.

Burada iş yerinin camlarını kıran Mehmet A. daha sonra eski kayınpederi Bekir Yıldırım'ın evinin önüne giderek otomobiline zarar vermeye başladı.

Bunun üzerine Mehmet A'nın yanına inen Bekir Yıldırım, eski damadı tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Yıldırım, 112 Acil servis ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Babasını kaybeden Hatice Yıldırım, gazetecilere, eski eşinin yurt dışında yaşadığını ve 3 ay önce Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Sürekli tehdit ve baskı altında olduğunu iddia eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çocuklarıma psikolojik baskı uyguluyordu. En son şikayetçi oldum ve 20 gün uzaklaştırma verdiler. Ben dün il dışındaydım. Beni 'iş yerinin camlarını kıracağım, seni mahalleye rezil edeceğim' diye tehdit etti. Sonra akşam gelmiş arabaya zarar verince babam aşağı inmiş 'Niye böyle yapıyorsun?' diye konuşmaya çalışmış. 5 kere babamı kalbinden bıçaklamış. Şimdi bu adam kesinlikle akil dengesi yerinde değil raporu alacak biliyorum, onun oyunlarından biri. Oraya beni öldürmeye geldi ama şehir dışında olduğum için yapamadı, babamı öldürdü. Bu adamın akli dengesi kesinlikle yerinde. Babam benim için kendini feda etti. Bundan sonra hedefi ben ve çocuklarım. Buna adım gibi eminim. Bana demişti zaten "seni öldürürüm ama çocuklarıma bakacak kimse olmadığı için öldürmüyorum" diye. Adalete güveniyorum. Ben ve çocuklarım yaşamak istiyoruz."